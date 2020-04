UGB / Non-paiement des bourses: La CESL tire sur Ecobank et dénonce une «arnaque»

La Coordination des Etudiants de Saint-Louis (CESL) a dénoncé ce lundi, les errements de la banque Ecobank qui selon ses membres, n’arrive plus à payer les bourses du mois de mars.

Joint par Seneweb, Ahmed Diao le Président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis dénonce : « Nous sommes au regret de vous de vous informer encore que le paiement du mois de mars est loin d’être effectif contrairement aux engagements du président de la République. Et malheureusement, non seulement une bonne partie des étudiants boursiers se trouvant sur les états de paiement du mois de mars n’ont jusqu’ici pas reçu leurs dû mais éprouvent toutes les difficultés du monde pour joindre les services clients (Ecobank, Proximo, Sesapay, Wizall) afin d’être orientés. »

Selon la CESL, Ecobank profite de la fermeture des universités et l’impossibilité des manifestations pour arnaquer les étudiants. « Après de multiples alertes, Ecobank persiste en affirmant que le payement se déroule normalement avec un taux de retrait satisfaisant, alors que des milliers d’étudiants peinent toujours à percevoir leur dû », explique la CESL.

Selon toujours la coordination, « quel que soit le taux de retrait, même s’il atteignait les 99%, le seul 1% non payé peut être fatal. Nous sommes le 12 du mois, et l’État du Sénégal s’était engagé à payer les bourses au plus tard le 05 du mois. »