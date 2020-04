Fermeture du marché de Gueule-Tapée : Le ton musclé du maire Ousmane Ndoye

La fermeture du marché de Gueule-tapée, annoncée par le maire n’est pas du goût des commerçants. Cependant, Ousmane Ndoye ne lâche pas l’affaire. Selon lui, l’acte 3 de la décentralisation lui permet de prendre une telle décision. Il demande ainsi aux commerçants de respecter l’arrêté communal.



« L’acte 3 de la décentralisation fait de notre commune une commune de plein exercice. Et quand le maire prend un arrêté, il doit être exécuté et encadré par les forces de l’Etat. Les commerçants sont libres de ne pas accepter cet arrêté, mais force reste à la loi.

Je pense qu’il faudrait qu’ils pensent à aller attaquer en justice l’arrêté du Gouverneur. Nous avons déjà fermé le marché de Colobane pour nettoyer et désinfecter, nous avons fait de même pour le marché de Fass et nous allons faire la même chose pour le marché de Gueule Tapée. Et qui s’y oppose, l’Etat ne le laissera pas faire », a-t-il promis sur IRadio.