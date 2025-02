 UGB une mise au point officielle : Attention aux fausses informations !

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) tient à démentir formellement les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux concernant un supposé deuxième décès d’une étudiante de l’Université Gaston Berger (UGB).

Nous appelons l’ensemble de la communauté universitaire ainsi que l’opinion publique à faire preuve de retenue et de discernement face à la diffusion d’informations non vérifiées, susceptibles de semer la confusion et l’inquiétude.

Nous encourageons chacun à s’informer exclusivement à partir de sources officielles afin d’éviter toute propagation de fausses nouvelles.