Babacar Touré dénonce une gestion chaotique des finances publiques et confirme les alertes de Sonko

Lors d’un point sur le rapport de la Cour des comptes, Babacar Touré a tiré la sonnette d’alarme sur la gestion préoccupante des finances publiques au Sénégal. Il rejoint ainsi les mises en garde d’Ousmane Sonko, dénonçant une situation financière critique marquée par des irrégularités systémiques, un endettement alarmant et une gouvernance économique qu’il qualifie de défaillante et irresponsable.

Touré souligne que le rapport de la Cour des comptes met en lumière des détournements massifs de fonds publics, une mauvaise gestion des ressources budgétaires et une opacité dans l’attribution des marchés publics. Il pointe également du doigt la faiblesse des mécanismes de contrôle et de reddition des comptes, qui, selon lui, favorisent l’impunité et l’enrichissement illicite d’une élite politique et économique au détriment des citoyens.

Face à ces constats accablants, il appelle à une prise de responsabilité immédiate de la part des autorités actuelles pour éviter un effondrement du système financier national. Il exhorte également la société civile et les institutions de contrôle à intensifier la pression sur le gouvernement afin d’exiger des réformes structurelles garantissant une gestion plus transparente et efficace des finances publiques.