UGB : Dieynaba Sané portée disparue depuis dimanche matin

En effet, il nous revient qu’une autre étudiante du nom de Dieynaba Sané, résidante au village M, est portée disparue, depuis ce dimanche, vers les coups de 5h du matin. Elle était sortie de sa chambre pour aller prier à la mosquée du campus, selon certaines informations, alors que d’autres sources relèvent qu’elle serait plutôt partie à la recherche de l’eau. Quoi qu’il en soit, ses camarades et voisins n’ont plus de ses nouvelles et son téléphone est éteint, nous signale-t-on.