UFOA-A : Augustin Senghor optimiste pour le foot féminin sénégalais après le sacre des Lioncelles : « nous voulons rivaliser avec les équipes féminines de référence »

À la suite du sacre éclatant des Lioncelles U20 lors du tournoi de l’UFOA-A, Maître Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a exprimé sa grande satisfaction et ses ambitions pour l’avenir du football féminin au Sénégal.

Mercredi, au stade Lat Dior de Thiès, le Sénégal a clôturé en beauté le tournoi de l’UFOA-A des sélections féminines des moins de 20 ans avec un succès éclatant face à la Guinée-Bissau en finale (3-0). Selon le président de la FSF, cette victoire des Lioncelles U20 n’est pas seulement un exploit sportif, mais aussi le reflet d’un travail de fond remarquable. « Nous avons eu la chance d’assister à un match mémorable de la part de nos Lioncelles contre la Guinée-Bissau, remporté de main de maître, » a déclaré Senghor au micro de wiwsport. Ce succès, réitéré sur le sol sénégalais après leur triomphe précédent, montre la montée en puissance du football féminin, à l’image de leurs homologues masculins U20 lors de la dernière CAN. Le président de la FSF a souligné l’importance du travail collectif et la présence de jeunes talents dans l’équipe. « Bien que notre équipe soit composée de U20, plusieurs joueuses U17 étaient présentes, ce qui est très prometteur pour l’avenir, » a-t-il précisé.

L’objectif de la FSF est clair : préparer les équipes féminines U17 et U20 pour les grandes échéances à venir. Senghor a insisté sur l’importance d’investir à la base, suivant l’exemple du développement du football masculin. « Notre objectif est que les filles suivent les traces des garçons, en participant aux grandes compétitions mondiales des catégories U17 et U20. Malheureusement, la CAF n’a pas encore créé de CAN pour les catégories U17 et U20 féminines, mais nous visons à les préparer pour les compétitions mondiales,”a-t-il affirmé.

Avec une vision ambitieuse, Senghor souhaite que le Sénégal se distingue non seulement au niveau régional, mais aussi sur le continent africain. « Nous voulons rayonner autant en football masculin qu’en football féminin dans notre zone et défier les équipes de référence en Afrique, telles que le Ghana et le Nigeria, » a-t-il déclaré. L’organisation de matchs amicaux contre des équipes de haut niveau, comme l’Afrique du Sud, fait partie de cette stratégie visant à renforcer l’équipe féminine sénégalaise. « Nous avons mis les moyens en organisant des matchs amicaux pour l’équipe A féminine contre l’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, car nous croyons fermement qu’en mettant les moyens nécessaires, nous pouvons perturber la hiérarchie établie, comme l’a fait notre équipe nationale masculine, » conclut-il.