Président Diomaye gâte les éleveurs avec un Ndéweneul de 51 milliards de FCFA…

Le Président Bassirou Diomaye Faye a lancé une initiative majeure visant à revitaliser le secteur de l’élevage au Sénégal, avec une enveloppe financière de 51 milliards de FCFA. Ce programme, financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque Islamique de Développement (BID), représente un engagement significatif pour stimuler l’élevage et la transformation des produits animaux, ainsi que pour améliorer les conditions de vie des acteurs du secteur, en particulier les femmes.

L’initiative de 51 milliards de FCFA pour le secteur de l’élevage au Sénégal marque une étape décisive dans les efforts de développement économique du pays. Le programme vise une augmentation durable de la productivité des élevages, en intégrant des pratiques modernes et durables.

Ce projet, qui s’inscrit dans une stratégie globale de relance économique et d’autosuffisance alimentaire, promet de transformer profondément le paysage de l’élevage au Sénégal.

Un accent particulier est mis sur la transformation des produits animaux pour ajouter de la valeur et diversifier les sources de revenus des éleveurs. Et la création de 3 500 entreprises dans les chaînes de valeur animales et fourragères est prévue.

Le programme vise la création de 18 000 emplois d’ici 2028, contribuant ainsi à la réduction du chômage et à l’amélioration des conditions de vie. Parmi les 32 000 bénéficiaires du programme, 16 000 seront des femmes. Les acteurs des chaînes de valeur de l’élevage bénéficieront de formations pour améliorer leurs compétences et leur professionnalisme.

Avec le soutien de la BAD et de la BID, le programme sera déployé dans les 14 régions du Sénégal, assurant une couverture nationale et une intégration régionale des initiatives de développement.

L’initiative vise à améliorer la production animale à travers des techniques avancées et des infrastructures adéquates. Mais également la transformation et la mise en marché des produits seront renforcées pour assurer une meilleure rentabilité et une intégration économique des éleveurs Avec SourceA.