La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a nommé, le 17 février 2026, la Sénégalaise Adji Sokhna Mbaye au poste de directrice générale de sa nouvelle entité, Boad Market Solutions.

Cette nomination marque une étape clé dans le déploiement opérationnel de cette structure, créée pour accompagner les acteurs publics et privés de l’espace UEMOA sur les marchés financiers régionaux et internationaux.

Dotée d’un capital social de 2,3 milliards de FCFA, Boad Market Solutions ambitionne de se positionner comme un partenaire stratégique de référence, en concevant et en exécutant des solutions financières innovantes, notamment en financements structurés et produits dérivés.

Une dirigeante expérimentée aux commandes

Jusqu’ici directrice générale de Boad Titrisation depuis avril 2022, Adji Sokhna Mbaye conservera ses fonctions tout en assumant ses nouvelles responsabilités, informe Lesoleil.sn visité par Senego. Sous sa direction, Boad Titrisation a réalisé, en mai 2023, une opération historique de titrisation de 150 milliards de FCFA, l’une des plus importantes jamais lancées sur le marché financier de l’UEMOA par un émetteur non souverain. Pour la nouvelle directrice générale, Boad Market Solutions se veut un pont entre les besoins de financement des économies africaines et une base d’investisseurs internationaux en quête d’opportunités structurées et sécurisées. « Notre ambition est d’allier innovation financière, discipline d’exécution et impact durable », a-t-elle déclaré. Un parcours international d’excellence Adji Sokhna Mbaye affiche un parcours professionnel de haut niveau, forgé dans les grandes places financières internationales. Elle débute sa carrière à Hong Kong au sein de Natixis (2012-2014), avant de rejoindre Citigroup à Londres comme analyste quantitative, puis spécialiste en structuration de stratégies quantitatives. Elle poursuit ensuite son expérience à New York et à Londres, notamment chez Morgan Stanley, où elle devient directrice exécutive des Stratégies quantitatives d’investissement.