Horreur à Kahone : une fillette de 5 ans violée ,décapitée…son oncle tente de lui arracher le cœur

Dans la nuit de mardi à mercredi à Kanda Fodé Bayo, un quartier de Kahone, région de Kaolack, D. Sow, une fillette de 5 ans, est décédée dans des conditions atroces. Arrachée au bras de sa mère, aux côtés de qui elle dormait, la victime a été conduite dans un bâtiment abandonné, situé à 200 mètres du domicile familial. Elle sera déshabillée, violée puis décapitée. D’après Libération, qui décrit l’horreur dans son édition de ce jeudi, le bourreau de l’enfant «a même essayé, sans y arriver, d’ouvrir la cage thoracique de la fillette pour récupérer le cœur».

L’auteur présumé de cette barbarie se nomme L. Sall, 30 ans. L’Observateur, qui a rejoué également le film de la boucherie, renseigne que ce dernier est l’oncle de D. Sow. Après avoir tué sa nièce, séparant complètement sa tête du reste de son corps, il a tenté de s’enfuir.

L. Sall a été rattrapé à la gare routière de Kahone alors qu’il s’apprêtait, selon Libération, à se rendre dans son village, Boudouck. «Le mis en cause avait toujours sur lui l’arme du crime, renseigne le journal. Son audition devrait permettre de comprendre le mobile de son horrible crime.»