Préparation du 8 mai : Hommage aux tirailleurs sénégalais à Paris

En perspective de la commémoration du 8 mai, journée dédiée notamment au Soldat inconnu, l’Association Lamp Fall, dirigée par Serigne Khady Fall, s’active pour l’organisation de l’édition 2026 à Paris. Cette journée revêt une portée symbolique particulière pour la communauté mouride et la famille de deux figures spirituelles majeures : Serigne Fallou Fall, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall, et Sidy Ahmed Sy, fils aîné de Seydi El Hadji Malick Sy, tous deux tombés lors de la Première Guerre mondiale (1914-1918) et dont les dépouilles n’ont, à ce jour, jamais été retrouvées.

Chaque année, l’Association Lamp Fall organise une marche sur les Champs-Élysées ainsi qu’une conférence consacrée à la confrérie, afin de perpétuer la mémoire des tirailleurs sénégalais et de leur contribution à la libération de la France.

Dans le cadre des préparatifs, une délégation composée de Serigne Kosso Mbacké, fils aîné du Khalife général des mourides, de Thierno Bassirou Tall, petit-fils de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, et de Serigne Cheikh Binetou Fall, Khalife de Serigne Modou Abdoulahi Fall et ambassadeur de la paix, a été reçue par l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, ainsi que par le consul de France.

Les échanges ont porté sur les aspects organisationnels de l’événement, notamment les facilités de délivrance de visas afin de permettre aux participants de se rendre à Paris pour rendre hommage aux soldats sénégalais ayant combattu pour la France.

Cette commémoration, coïncide avec la célébration de l’Armistice du 8 mai 1945. Un moment majeur de l’histoire française, sera marquée par des cérémonies de dépôt de gerbes de fleurs à l’Arc de Triomphe, en mémoire des combattants tombés au front.