De nouveaux affrontements ont opposé mardi matin les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et les forces de l’ordre, bloquant la circulation sur l’avenue du même nom. Ces étudiants contestent les résultats de l’élection des amicales de la Faculté des sciences et technique (FST). Ils accusent le ministre de l’enseignement supérieur Cheikh Hann et des responsables du Meer d’avoir organisé une fraude pour faire gagner une liste proche du pouvoir .