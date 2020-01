Coronavirus : une sorte de virus courant qui provoque une infection du nez, des sinus ou du haut de la gorge. La plupart des coronavirus ne sont pas dangereux.

Un coronavirus est une sorte de virus courant qui provoque une infection du nez, des sinus ou du haut de la gorge. La plupart des coronavirus ne sont pas dangereux.

Certains types d’entre eux sont cependant graves. Environ 858 personnes sont décédées du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), qui est apparu pour la première fois en 2012 en Arabie saoudite, puis dans d’autres pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Europe. En avril 2014, le premier Américain a été hospitalisé pour MERS dans l’Indiana et un autre cas a été signalé en Floride. Tous deux venaient de rentrer d’Arabie saoudite. En mai 2015, il y a eu une épidémie de MERS en Corée, qui était la plus importante épidémie à l’extérieur de la péninsule arabique. En 2003, 774 personnes sont décédées d’une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère( SRAS ). En 2015, aucun autre cas de SRAS n’avait été signalé. Le MERS et le SRAS sont des types de coronavirus.

Mais début janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé a identifié un nouveau type: le nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) en Chine. Fin janvier, il y avait 300 cas confirmés en Chine et un nombre de décès encore à un chiffre, mais en augmentation. Et malgré les contrôles à l’aéroport, un voyageur avait déposé le premier cas aux États-Unis.

Souvent, un coronavirus provoque des symptômes d’infection des voies respiratoires supérieures comme un nez bouché, une toux et un mal de gorge. Vous pouvez les traiter avec du repos et des médicaments en vente libre . Le coronavirus peut également provoquer des infections de l’oreille moyenne chez les enfants.

Qu’est-ce qu’un coronavirus?

Les coronavirus ont été identifiés pour la première fois dans les années 1960, mais nous ne savons pas d’où ils viennent. Ils tirent leur nom de leur forme de couronne. Parfois, mais pas souvent, un coronavirus peut infecter les animaux et les humains.

La plupart des coronavirus se propagent de la même manière que les autres virus provoquant le froid: par la toux et les éternuements des personnes infectées, en touchant les mains ou le visage d’une personne infectée, ou en touchant des choses comme les poignées de porte que les personnes infectées ont touchées.

Presque tout le monde contracte une infection à coronavirus au moins une fois dans sa vie, très probablement en tant que jeune enfant. Aux États-Unis, les coronavirus sont plus fréquents à l’automne et en hiver, mais n’importe qui peut contracter une infection à coronavirus à tout moment.

Symptômes courants du coronavirus

Les symptômes de la plupart des coronavirus sont similaires à toute autre infection des voies respiratoires supérieures, notamment le nez qui coule , la toux , le mal de gorge et parfois la fièvre. Dans la plupart des cas, vous ne saurez pas si vous avez un coronavirus ou un autre virus causant le froid, comme le rhinovirus.

Vous pouvez obtenir des tests de laboratoire, y compris des cultures de nez et de gorge et des analyses de sang , pour savoir si votre rhume a été causé par un coronavirus, mais il n’y a aucune raison de le faire. Les résultats du test ne changeraient pas la façon dont vous traitez vos symptômes, qui disparaissent généralement en quelques jours.

Mais si une infection à coronavirus se propage aux voies respiratoires inférieures (votre trachée et vos poumons ), elle peut provoquer une pneumonie , en particulier chez les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies cardiaques ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Que faire à propos du coronavirus

Il n’y a pas de vaccin contre le coronavirus. Pour aider à prévenir une infection à coronavirus, faites les mêmes choses que vous pour éviter le rhume :

Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l’eau tiède ou avec un désinfectant pour les mains à base d’alcool.

Éloignez vos mains et vos doigts de vos yeux , de votre nez et de votre bouche .

Évitez les contacts étroits avec les personnes infectées.

Vous traitez une infection à coronavirus de la même manière que vous traitez un rhume:

Prenez beaucoup de repos.

Boire des liquides.

Prenez des médicaments en vente libre pour un mal de gorge et de la fièvre. Mais ne donnez pas d’ aspirine aux enfants ou aux adolescents demoins de 19 ans; utilisez plutôt de l’ ibuprofène ou de l’ acétaminophène .

Un humidificateur ou une douche à vapeur peut également aider à soulager un mal de gorge et des irritations de la gorge.

Même lorsqu’un coronavirus provoque le MERS ou le SRAS dans d’autres pays, le type d’infection à coronavirus courant aux États-Unis n’est pas une menace sérieuse pour un adulte par ailleurs en bonne santé. Si vous tombez malade, traitez vos symptômes et contactez un médecin s’ils s’aggravent ou ne disparaissent pas.