L’annonce du paiement des bourses à partir de ce mardi 02 décembre 2025 n’a pas suffi à baisser la tension dans le campus de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Au moment où ces lignes sont écrites, des affrontements opposent de nouveau les étudiants aux forces de l’ordre. La RFM informe qu’au moins six étudiants ont été blessés, dont un qui souffrirait d’une fracture au bras.

Les étudiants réclament le paiement des rappels des bourses de l’année académique 2024-2025 et non celui des bourses de 2025-2026 annoncé par le ministre de l’Enseignement supérieur. Déterminés, ils affirment ne pas vouloir reculer tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.