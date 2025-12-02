Waly Seck auditionné dans l’affaire Amadou Sall : L’artiste conteste les accusations de blanchiment et d’association de malfaiteurs

L’artiste-chanteur Ibrahima Waly Seck a fait face au président du collège des juges d’instruction, Idrissa Diarra, du pool judiciaire financier ce matin, en présence du procureur de la République, Ibrahima Faye. Entendu au fond pendant moins de 20 minutes dans le cadre de l’affaire Amadou Sall, l’artiste a contesté les faits d’association de malfaiteurs en bande organisée et de blanchiment de capitaux qui lui sont reprochés.

Selon des sources proches du dossier, Waly Seck a centré sa défense sur sa bonne foi. Il a déclaré avoir vendu une voiture à Amadou Sall (fils de l’ancien président Macky Sall) pour un montant de 210 millions de FCFA, insistant sur le fait que la transaction avait été effectuée avec « tous les papiers en règle ». Cette somme correspond au montant de la caution qu’il avait versée pour bénéficier d’une mise en liberté provisoire en septembre 2025.

L’artiste, vêtu de noir et assisté par son pool d’avocats (Mes Abou Dialy Kane, Dior Diagne, Alioune Badara Fall et Souleymane Soumaré), a quitté discrètement les locaux du pool judiciaire financier par le sous-sol, à bord d’un véhicule particulier.