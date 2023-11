Deux proches de Ben Ali écroués pour corruption en Tunisie…

Un homme d’affaires tunisien de premier plan et un ancien ministre, proches de l’ancien dictateur Ben Ali, ont été incarcérés dans le cadre de deux enquêtes distinctes concernant des suspicions de corruption financière, comme l’ont rapporté des média locaux mercredi.

Marouane Mabrouk, âgé de 51 ans et ancien gendre de feu Zine El Abidine Ben Ali (décédé en 2019), qui dirige l’un des plus importants conglomérats tunisiens (comptant parmi ses filiales Géant, Monoprix, Orange et la Banque BIAT), a été soumis à un mandat de dépôt de cinq jours renouvelable. Il est accusé de corruption dans la gestion d’une entreprise confisquée par l’État, dans le cadre d’une enquête ouverte il y a plus de 10 ans sur des détournements de fonds publics durant le règne de Ben Ali, selon le porte-parole du tribunal de première instance, Mohamed Zitouna, cité par les média officiels.

Marouane Mabrouk est l’ancien époux de Cyrine Ben Ali, l’une des filles de l’ancien dictateur (1987-2011) issue de son premier mariage. M. Mabrouk co-dirige l’entreprise familiale Mabrouk, qui contrôle également l’opérateur Orange Tunisie, lancé un an avant la Révolution démocratique qui a renversé Ben Ali en 2011, marquant le début du Printemps arabe.

Les avoirs de M. Mabrouk ont été officiellement saisis après la Révolution et transférés au sein du fonds Karama Holding, qui supervise tous les biens mal acquis par le clan Ben Ali.

Le président Kais Saied, cherchant à renflouer les caisses d’un pays endetté à hauteur de 80 %, a instauré en mars 2022 une commission de « réconciliation pénale » permettant d’abandonner les poursuites judiciaires en échange du versement de pénalités ou de la réalisation de grands projets. En mars 2023, M. Saied a révoqué le chef de cette commission, lui reprochant son échec à collecter les sommes attendues, évaluées à 4 milliards d’euros selon un rapport officiel.