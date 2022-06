La caravane du trophy’s tour vient d’arriver à Sédhiou, la capitale du Pakao, comme dernière étape de la tournée. Dans son discours de bienvenue, le maire de la ville, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop a annoncé que le stade de la ville portera le nom de l’ex-international et capitaine des Lions, Papis Demba Cissé, originaire de la région.

“Cela, a-t-il ajouté, c’est en hommage au premier international sénégalais de la ville qui a fait les beaux jours de la Tanière, il y a quelques années. Il est titularisé en équipe nationale du Sénégal pour la première fois le 9 octobre 2010. S’il y a une étape qui l’a le plus marquée dans sa carrière de footballeur professionnel, ce serait bien son séjour en Angleterre, avec Newcaste. Papiss Demba Cissé, 36 ans ; se considère d’ailleurs toujours joueur de Newcastle. Il le manifeste partout. De près ou de loin.”

« Je suis un fan de Newcastle maintenant. C’est mon équipe. J’aime toujours Newcastle United»,aime-t-il rappelé. Papiss Cissé débuta sa carrière dans les navétanes, avant de faire les beaux jours de l’AS Douanes avec qui il remporte la coupe du Sénégal et termine deuxième du championnat en 2004. Il rejoint la France et le FC Metz à l’issue de cette saison. Par la suite, Cissé a connu la Bundesliga avec Fribourg SC, le Championnat chinois et turc.