Après Me Doudou Ndoye, c’est au tour de Me Abdoulaye Babou de valider la candidature de Macky Sall pour un troisième mandat.

Invité de l’émission Grand Jury de la «RFM» hier, l’avocat a indiqué de prime abord avoir travaillé sur la réforme constitutionnelle de 2016 qui a ramené le mandat de 7 à 5 ans. Néanmoins, rappelle-t-il, le Président Sall a fait 7 ans.

Parce que, dit-il, le Conseil constitutionnel a estimé que le mandat du peuple donné à Macky Sall est de 7 ans. La juridiction a eu raison de dire qu’elle ne pouvait pas toucher la volonté populaire, ajoute Me Babou.

Aujourd’hui, le mandat est de 5 ans et nul ne peut faire plus de deux mandats successifs, rapporte Me Babou qui reprend le texte constitutionnel sur la question. Ainsi, la robe noire pense qu’à partir du moment où la Constitution de 2016 entre en vigueur, les compteurs sont à zéro. Cela veut dire que Macky peut faire deux mandats de cinq ans, mais plus jamais, a-t-il conclu à ce propos.