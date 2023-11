Nécrologie: Cheikh Akhibou Ibrahima NIASS, fils de Baye NIASS n’est plus

La cité religieuse de Medina Baye est en deuil. En effet, nous venons d’apprendre auprès de sources proches de la famille le rappel à Dieu de Cheikh Akhibou Ibrahima NIASS. Le fils de Baye Niass fut imam à la grande mosquée.

L’illustre Mouhamadoul Akhibou Ibrahima NIASS naquit en 1945 à Kaolack. Il porte comme tous les fils de Cheikh Ibrahim le nom du prophète Mouhammad (saws).

1945 étant l’année de l’espoir et de la délivrance, une telle naissance ne peut être plus révélatrice. Un conflit mondial de six (6) ans vient de se terminer, avec la venue au monde de Mouhamadoul Akhibou Ibrahima NIASS.

Comme tous les fils de Cheikh Ibrahim, il mémorisa le coran auprès de lui. C’est après avoir maîtrisé le saint-coran qu’il se rendit au Maroc puis au Caire et ensuite en Égypte pour poursuivre et approfondir ses connaissances qui seront sanctionnées d’une licence en 1976.

Mais Mouhamadoul Akhibou Ibrahima NIASS est plus connu pour sa sérénité. Homme ne peut être plus serein que lui. Papa Akhibou comme l’appellent les intimes voue un culte du respect et de la considération particulière à l’humain.

Un jour Cheikh Ibrahima NIASS demanda qu’on lui donne une tasse de thé non sucré. Il la but sans même faire la remarque. Cet acte montre à quel point, il est serein, respectueux, patient et plein de politesse.

Imam à la grande mosquée Medina Baye, Mouhamadoul Akhibou Ibrahima NIASS, captive tous les esprits quand il est sur le podium (minbar) par la douceur de sa voix. On ne peut puiser ses qualités qui sont aussi recherchées que fabuleuses.