Tripoli : des Sénégalais seraient parmi les victimes du bombardement de Tadjourah (HSF)

Si l’on en croit à l’organisation internationale de migrants Horizon Sans Frontières, plus de 100 migrants auraient été tués et 200 autres blessés lors du Raid aérien de Mardi 02 Juillet 2019 sur un camp de migrants à Tadjourah dans la banlieue Est de Tripoli.



Dans une note informative transmise à PressAfrik, le président de HSF Boubacar Seye déclare qu’il y aurait parmi les victimes, des Sénégalais, Guinéens, Gambiens, des Erythréens etc.



Horizon Sans Frontières condamne avec la plus grande fermeté cette barbarie humaine et parle d’une situation d’urgence absolue. L’organisation internationale informe également que plus de 600 000 migrants sont pris au piège entre les factions rivales. Elle interpelle l’opinion internationale et appelle au sens de l’honneur, de la responsabilité et de la dignité humaine.

