Tribunal de Dakar : Cheikh Bara Ndiaye échappe à un mandat dépôt

Le marabout Cheikh Bara Ndiaye l’a échappé belle. Déféré jeudi 8 juin 2023, devant le procureur de la République, il a failli être placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du 2e cabinet qui avait en charge son dossier. Mais, ses avocats se sont opposés à cette décision en produisant son dossier médical, rapporte le journal Les Echos. Ils ont ainsi demandé au magistrat instructeur de requérir les services du médecin pour consulter leur client qui avait une crise dans la cave du Tribunal.

Mais le tradipraticien et chroniqueur à WalfTV n’est toujours pas sortie du gouffre. Selon nos confrères de L’Observateur, Cheikh Bara Ndiaye est accusé d’être « l’instigateur » de plusieurs saccages à Dakar et à Touba lors des manifestations du 1er et 2 juin, qui ont suivie la condamnation de Ousmane Sonko.

En effet, la Sûreté urbaine qui l’a mis en disposition du procureur de la République, vise les chefs de prévention d’association de malfaiteurs terroristes, appel à l’insurrection, à la violence à la haine, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat, détention de substances explosives en vue d’une utilisation sur les biens publics dans le but de compromettre la sécurité publique et occasionner des troubles politiques graves.

D’après l’enquête de police, le chroniqueur à Walf fait partie des personnes identifiées comme souteneurs du parti Pastef et « reste un acteur majeur de l’instrumentalisation des manifestants à s’adonner à des actes pillages et de saccages des biens publics et privés ».

Selon les enquêteurs, leurs buts sont de « saper l’autorité de l’Etat et de semer le chaos dans le pays, dans le but d’influencer le verdict prononcé contre le leader de Pastef afin de lui éviter la prison.

L’enquête révèle qu’il remettait de l’argent à ses disciples El Hadji A Loum, B Diokhané et Pape Aly Loum (arrêté et placé sous mandat de dépôt) pour la confection de cocktail Molotov, tout en leur dictant la stratégie à adopter.

Cheikh Bara Ndiaye qui serait de connivence avec un député à Touba, a financé les jeunes de cette cité religieuse en les incitant à descendre sur le terrain pour commettre des actes de pillages et de saccages pour obliger le Khalif général des Mourides à s’impliquer dans le dossier du maire de Ziguinchor.

Entendu en présence de ses avocats, le marabout a catégoriquement refusé de répondre aux questions des policiers.

Pour rappel, le Chroniqueur de Walf TV a entamé une grève de la faim mercredi 7 juin 2023 après son retour de parquet pour dénoncer sa détention illégale.