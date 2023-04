Tribunal : Bassirou Diomaye Faye et Hannibal Djim entendus dans le fond le 2 mai

Le secrétaire général de Pastef, l’activiste Mohamed Samba Djim dit «Hannibal Djim » et Seydou Ba de la plateforme Kopar express seront entendus dans le fond le 2 mai prochain. La nouvelle est donnée par nos confrères de Libération.

Bassirou Diomaye Faye avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 18 avril dernier pour “actes de natures à compromettre la paix publique“, “outrage à magistrat” et “diffamation à l’encontre d’un corps constitué”. L’interpellation de Bassirou Diomaye Faye, par ailleurs inspecteur principal des impôts et des domaines en service à la Direction de la législation et de la coopération Internationale (Dlci), faisait suite à un texte publié sur sa page Facebook et intitulé “la clochardisation continue”.

Quant à Mohamed Samba Djim dit Hannibal, il est en prison depuis le 14 février passé pour “financement d’activités séditieuses et subversives, appel à l’insurrection, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’Etat et apologie de la violence“. Dans le cadre de cette information judiciaire, Kopar Express et X ont été visés par le parquet.

En exécution d’une délégation judiciaire, Seydou Ba, qui détient 25 parts dans le capital de la plateforme de collecte et de transfert d’argent Kopar Express, a e été écroué en début mars pour “financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale“.

Le même Seydou Ba a été extrait de prison par la Sûreté urbaine suite à une a plainte du Gie pour la promotion des non-voyants au Sénégal puis inculpé encore pour “escroquerie en bande organisée“.