Transparence dans la gestion des ressources naturelles : « Aar Li Nû Bokk » retourne dans la rue ce vendredi

Le plateforme de lutte pour une transparence de la gestion des ressources naturelles du Sénégal « Aar Li Nu Bokk » reprend du service ce vendredi 13 entre la Place de la Nation et la RTS.

Et pour la réussite de ce « grand » événement, après plus d’un mois de pause, Ousmane Sonko a lancé un appel aux organisations syndicales et à la jeunesse pour la mobilisation de ce vendredi 13 septembre .

«Nous devons non seulement lutter, mais surtout gagner la bataille contre la mal-gouvernance, la corruption d’Etat, le bradage des patrimoines nationaux et l’impunité. Je lance donc un appel solennel à l’ensemble des organisations syndicales, associatives, politiques. J’appelle la jeunesse, les Sénégalais de tous bords, à contribuer à la réussite de la grande mobilisation nationale de la plate-forme», a réagit le leader de Pastef dans un post publié sur sa page Facebook.

Selon Ousmane Sonko «enrichir des entreprises et des lobbys étrangers, tel semble le mandat du gouvernement de Macky Sall, qui s’emploie tous les jours à brader nos ressources, fragiliser notre économie et notre secteur privé».

Cette politique désastreuse, poursuit le parlementaire, «qui traduit l’incapacité de l’État à faire face aux vraies priorités (santé, éducation, emploi, inondations, sécurité…), entraîne quotidiennement des conséquences dramatiques sur nos vies». Et nos concitoyens, dit-il, «les plus fragiles sont humiliés et laissés dans une précarité sans précédent. Cela ne peut plus durer».