Le Président Macky Sall salue l’élection du Sénégal au Conseil mondial du Tourisme

Le président de la république, Macky Sall, s’est félicité jeudi de l’élection du Sénégal au Conseil mondial du Tourisme. «Au sujet de la régulation et du développement du secteur touristique, le chef de l’Etat s’est félicité de l’élection du Sénégal au Conseil mondial du Tourisme», rapporte le communiqué du Conseil des ministres, tenu au Palais de la République.

Selon la même source, le chef de l’Etat a rappelé l’importance qu’il accorde à ce secteur en le plaçant ’’au cœur de ses actions pour une croissance forte, inclusive et créatrice d’emplois décents’’. Macky Sall, ajoute le communiqué, a salué la finalisation du recensement national et du classement des établissements touristiques. il a, enfin, invité le ministre du tourisme et des transports aériens à intégrer le plan de développement d’Air Sénégal sa dans la stratégie de repositionnement de la destination Sénégal.

Le Sénégal a été élu au conseil exécutif et au Comité du Tourisme et de la compétitivité de l’organisation mondiale du tourisme (OMT), à l’occasion de la 62e réunion de la commission de l’OMT pour l’Afrique, tenue mardi à Saint-Pétersbourg, en Russie, a-t-on appris de source ministérielle sénégalaise. Selon un communiqué du service des relations publiques et de la documentation du ministère du Tourisme et des Transports aériens, cette élection «consacre le retour en force du Sénégal dans les instances dirigeantes de l’organisation mondiale du tourisme».

Le Conseil exécutif, organe directeur de l’OMT, est «chargé de prendre, en consultation avec le secrétaire général, toutes les mesures nécessaires, en exécution de ses propres décisions ainsi que les résolutions de l’assemblée générale. il se réunit au moins deux fois par an et se compose de trente membres élus par l’assemblée générale, dont six pour le continent africain», lit-on dans ce communiqué.