Train express régional : Inauguration aujourd’hui à Dakar par Macky Sall

Le président de la République inaugure aujourd’hui lundi 14 janvier le premier Train express régional du Sénégal (Ter) à la Gare de Dakar. Occasion pour Macky Sall d’effectuer le premier voyage avec ce nouveau moyen de transport des temps modernes.

Le Train express régional relie Dakar à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) , une distance de 47 km. Ce plus grand projet du Sénégal indépendant, qui aura un impact certain dans leur vie quotidienne des populations, est un autre défi du régime de Macky Sall.

Le Ter desservira 14 gares et aura une vitesse de pointe de 160 kM/H. Il pourra transporter jusqu’à 115 000 passagers par jour et a une capacité de 500 places.

Mais le Ter toujours en chantier, cristallise les colères, avec de nombreuses manifestations dans la banlieue. Surtout chez les populations installées sur le long de son tracé. « Étouffées et prises en otages », elles disent effectuer de longs détours pour accéder à leurs domiciles respectifs.

D’un coût de 568 milliards F CFA officiellement, même si les contempteurs du régime parlent d’une structure dispendieuse, 1 200 milliards environ et de surfacturation, le Ter va améliorer davantage la mobilité urbaine. En venant ainsi en appui et l’autoroute Dakar AIBD et celle de Ila Touba.

En attendant de permettre à la population de monter à bord, toutes les voies d’accès au train seront fermées de 06 h du matin à 20 h du soir…