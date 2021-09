Tragique accident à Fatick : Sédhiou perd 8 de ses fils

Le tragique accident survenu hier nuit aux environs de 23 heures entre Diouroup et Ndiongolor dans la région de Fatick aurait fait 11 morts et une vingtaine de blessés dans un état grave. Parmi ceux qui ont perdu la vie, on note, selon nos sources proches de la gare routière de Sédhiou, les trois occupants du camion malien et huit de Sédhiou dont des enfants.