Tragédie à Mpal : Un gérant de multiservice retrouvé égorgé !

Un crime odieux secoue la commune de Mpal. Cheikh Wade, gérant d’un multiservice et porté disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé sans vie d’une mort atroce, à proximité de la commune.

Selon les témoignages des habitants de Mpal recueillis par Senego, le défunt a été retrouvé égorgé. L’annonce de sa mort a plongé la population dans l’émoi et l’incompréhension. À ce stade, les circonstances du meurtre restent mystérieuses, et les enquêteurs de la gendarmerie s’activent pour élucider l’affaire. Le corps de la victime a été transféré à Dakar pour une autopsie, afin de déterminer les causes exactes du décès. En attendant, l’insécurité grandissante dans la zone suscite une vive inquiétude parmi les habitants.