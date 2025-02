Affaire Tabaski Ngom : Les habitants de Farar réclament la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop

Les habitants du village de Farar, situé dans la commune de Ndiob, département de Fatick, ont exprimé leur colère et leur indignation en exigeant la levée de l’immunité parlementaire du député maire de Louga, Moustapha Diop, cité dans l’affaire Tabaski. Lors d’une manifestation organisée le dimanche 2 février, ils ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une injustice et ont demandé la libération de la fille du terroir. Pour eux, la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop serait une étape importante pour éclaircir cette affaire de détournement de fonds publics, impliquant des centaines de millions de francs CFA.

Tabaski Ngom, qui fait face à cette épreuve, peut compter sur le soutien inébranlable de son village natal. Selon Aly Sène, oncle de la victime et porte-parole de la manifestation, « Tabaski Ngom a été induite en erreur. Nous demandons que ceux qui sont responsables de cette situation soient tenus de reconnaître leurs torts. Farar appelle le président de l’Assemblée nationale à convoquer les députés afin que l’immunité parlementaire de Moustapha Diop soit levée, afin qu’il puisse répondre devant la justice et apporter des éclaircissements sur cette affaire. Nous déplorons le fait que cette mesure tarde à être prise. »

Aly Sène a également exprimé la profonde admiration que le village porte à Tabaski Ngom, soulignant qu’« elle est une jeune femme qui n’a jamais cherché à nuire à qui que ce soit. Nous demandons justice pour cette femme, née ici, ayant grandi ici et qui, grâce à son travail acharné, est devenue inspectrice principale du Trésor. Le village fait appel aux plus hautes autorités, y compris le ministre de la Justice, afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Tabaski a été manipulée et maraboutée, » a-t-il conclu.