Trafic de passeports diplomatique : Voici les 8 membre du reseau

Le procès de l’affaire de trafic de passeports diplomatiques s’ouvre ce vendredi devant le tribunal militaire. Si l’audience est prévue devant cette juridiction d’exception, c’est parce que deux gendarmes sont parmi les mis en cause.

Dans son édition de ce vendredi, Libération a révélé le procès verbal des déclarations devant les enquêteurs de la DIC des six mis en cause dans l’affaire de trafic de passeports diplomatiques entre la Présidence et le ministère des Affaires étrangères. Le document permet de situer le niveau d’implication de chacun et son rôle dans ce réseau de faussaires au mode opératoire huilé.

Il s’agit de Mamadou Lamine Ba et de Assane Ndione. Le premier était en poste à la Présidence tandis que le second officiait au ministère des Affaires étrangères. Ils seront dans le box des accusés aux côtés de Limamoulaye Seck, Badara Sambou, Ibnou Samb et Aly Ndao. Tout ce beau monde est en ce moment sous mandat de dépôt. Voici le rôle de chacun dans le scandale.

Les deux gendarmes de la bande, Mamadou Lamine Ba et Assane Ndione, en sont les pivots. Le premier au niveau de la Présidence et le second au ministère des Affaires étrangères. Les autres étaient chargés, notamment, de démarcher les clients. Ils seront tous jugés ce vendredi devant le tribunal militaire.