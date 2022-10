Pour le poste d’entraîneur à Brest: Habib Bèye en concurrence….

Franck Haise à Lens, Regis Le Bris à Lorient : les modèles d’entraîneurs plutôt jeunes aux regards neufs donnent des idées à de nombreux dirigeants de clubs de l’élite. La promotion, en l’état ponctuelle, de Will Still à Reims entre dans ce processus. Après avoir décidé de se séparer de Michel Der Zakarian, le directeur sportif de Brest, Grégory Lorenzi souhaite, comme indiqué dans notre édition du 13 octobre, prendre son temps pour dénicher son nouveau technicien.

Dans ce contexte, le dirigeant du club breton devrait conserver le trio Julien Lachuer-Bruno Grougi-Yvan Bourgis jusqu’à la trêve. Après, les Brestois devront payer une amende à chaque match si le trio est maintenu en l’absence des diplômes requis pour exercer en Ligue 1. Pour la suite, la direction du club aimerait miser sur un profil jeune, avec des idées, capable de lancer une nouvelle page du projet breton.

Gourvennec comme alternative ?

Plusieurs pistes sont étudiées. Celle de Zoumana Camara (43 ans), d’abord. L’entraîneur des U19 du PSG n’a jamais caché qu’il souhaitait faire carrière chez les professionnels à moyen terme. Mais l’ancien adjoint au PSG peut-il quitter son groupe en cours de saison ? A priori, ce n’est pas la tendance. Une autre réflexion mène à Habib Beye (45 ans), l’entraîneur du Red Star depuis la saison dernière qui joue les premières places avec le club de Saint-Ouen cette saison en N1 (8e). L’ancien international sénégalais dispose d’une cote importante en Bretagne. Débarquer en Ligue 1 ne serait pas de nature à faire peur à l’ancien Marseillais.

Laurent Huard, actuel directeur du centre de formation de l’AS Saint-Étienne, fait également partie d’une liste. Mais aucun contact n’a été initié pour l’instant. Enfin, il existe un autre courant au sein du Stade Brestois. Certains poussent pour la signature d’un entraîneur plus expérimenté. Le nom de Jocelyn Gourvennec revient avec insistance.

Avec L’Equipe