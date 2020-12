Toussaint Manga très furieux contre le ministre de la justice

Le ministre de la Justice était hier à l’assemble nationale pour défendre son budget, une occasion que la député Toussaint Manga n’as pas raté pour lui déverser toute son amertume et son désarroi. Pour le député libéral, l’attitude du ministre sur le dossier Souleymane Teliko est déplorable et laisse à désirer.

Le porte-parole du groupe parlementaire “liberté et démocratie” a profité de l’occasion pour dire ses vérités au ministre sur le cas TeliKo et compagnie “monsieur le ministre, vous vous acharnez sur certains magistrats sans raison. Le dossier concernant le président du tribunal de podor, celui du Président de l’union des magistrats sénégalais (ums), Teliko, l’humiliation du magistrat Samba Ndiaye Seck, pour avoir remis au comité des droits de l’homme des nations unies un document ouvrant la voie a une révision du procès de Karim wade, la rétrogradation au premier degré du magistrat Yahya Amadou Dia, pour avoir eu le courage de quitter cette juridiction politique qu’est la CREI, tous ces actes montre que vous avez l’intention manifeste de miner la justice, de piétiner tous les magistrats qui ont décidé d’être libre et indépendants “, c’est inadmissible à crier haut et fort, le député libéral.