Touba et plus précisément Darou Karim est en deuil. Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Modou Khary Mbacké n’est plus. Le chef religieux a tiré sa révérence ce jeudi. L’inhumation est prévue le même jour. Serigne Fallou Mbacké est le nouveau Khalife de Darou Karim.

Sanslimitesn.com présente ses condoléances à la famille de Serigne Massamba Mbacké.

