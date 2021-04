Le juge Mamadou Seck vient de rendre son verdict dans l’affaire des médicaments non autorisés à la vente, saisis il y a quelques jours. En effet, le juge Mamadou Seck a décidé de placer sous mandat de dépôt les 2 Chinois et les 3 Sénégalais arrêtés dans cette affaire, tient SeneNews de sources judiciaires.

Malgré leur avocat, Me El Hadji Diouf, les 2 Chinois, Zang Hai Dong et Wong Don Wang, ainsi que les docteurs sénégalais Aliou Ba et Mamour Niang, tout comme Chérif Ba, passeront leur premier nuit en prison, ce jeudi. Ils viennent en effet d’être placé sous mandat de dépôt par le juge Mamadou Seck. Ils sont écroués pour association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui et trafic international de médicaments.