Touba : 55 personnes interpellées lors d’une opération de sécurisation de la police

La police de Touba (Commissariat Spécial et commissariats secondaires) a effectué une opération de sécurisation dans la nuit du 20 au 21 juin 2022. Celle-ci a permis d’interpeller 55 personnes dont 44 pour vérification d’identité, 01 pour vol, 01 pour conduite sans permis de conduire, 01 pour nécessité d’enquête et 01 pour cession de 05 cornets de chanvre indien.

Par ailleurs, 150 pièces ont été saisies, 03 motos immobilisées et 16 véhicules mis en fourrière. Il faut signaler que les hommes du nouveau commissaire spécial ont essayé de ratisser large. Presque toutes les zones ciblées et jugées criminogènes ont été écumées. Il s’agit notamment de la Sortie Route de Dahra Djoloff, du Rond-point Khayra, de Darou Tanzil, Rail – bi, Gare Bu Ndao, Buntu Pikine, Entrée Mbacké etc