Tivaouane : Un individu placé en garde à vue pour «détention d’images contraires aux bonnes mœurs»

La sureté urbaine de Tivaouane (ouest) a procédé, le 18 février 2026, à l’interpellation d’un individu. Il est suspecté, entre autres, de «détention d’images contraires aux bonnes mœurs et actes contre nature».

Selon un communiqué de la Police, les faits se sont déroulés aux environs de 2h 30 minutes, au quartier Darou Salam. Deux individus se sont présentés au commissariat avec un homme qu’ils accusent d’avoir sollicité l’un d’entre eux pour un rapport sexuel jugé contraire aux dispositions légales en vigueur. Un stratagème aurait été mis en place par les plaignants pour surprendre le suspect dans sa chambre.

Lors de son audition, celui-ci aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré s’adonner à ces pratiques depuis son jeune âge et a admis avoir entretenu des relations avec d’autres hommes, ainsi que des échanges vidéo à caractère intime.

L’exploitation de son téléphone portable, effectuée avec son consentement, a permis aux enquêteurs de découvrir des images et des vidéos jugées contraires aux bonnes mœurs. Une perquisition menée à son domicile a également conduit à la saisie de plusieurs objets, notamment des préservatifs, des lubrifiants, des huiles de massage, des produits dits aphrodisiaques et divers accessoires personnels.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.