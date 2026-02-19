limogé de la SN-HLM, Bassirou Kébé brise le silence : « C’est un non-événement… »

Un vent de surprise a soufflé ce mercredi au Conseil des ministres : Pape Abdourahmane Dabo, ingénieur des travaux publics, a été nommé Directeur général de la Société nationale des Habitations à Loyer modéré (SN HLM), en remplacement de Bassirou Kébé.

Aucun motif officiel n’a été communiqué pour justifier ce remplacement. Débarqué de la SN HLM, M. Kébé a réagi sobrement sur les réseaux sociaux : « Salam les patriotes, merci pour tout. C’est un non-événement. Le combat continue. »

Ce changement intervient alors que la gestion du logement social reste un enjeu stratégique majeur pour les autorités.