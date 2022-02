C’est une information Kéwoulo. Au moment où ces lignes sont écrites, les 40 jeunes arrêtés par la gendarmerie suite aux affrontements notés le weekend dernier à Ngor sont actuellement dans la cave du palais de justice de Dakar.

Poursuivis pour des délits de menaces, de destruction de biens appartenant à autrui, de troubles à l’ordre public et de violences sur agents dépositaires de la force publique, ces jeunes risquent de voir leur avenir s’assombrir si l’Etat n’intervenait pas pour apaiser la tension. Regroupés dans un collectif de défense de “leur patrimoine”, ces jeunes Lébous originaires de Ngor, Yoff et de Ouakam réclament la paternité des terrains que l’Etat du Sénégal vient d’attribuer aux “Lions de la Téranga“, champions d’Afrique de la CAN 2021 du Cameroun.

Alors que le site avait toujours intéressé beaucoup de personnes notamment des spéculateurs fonciers, l’Etat les avait attribués à la gendarmerie qui a des projets l’a dessus. Et pendant ce temps, même si l’envie de réclamer ces terres n’avait jamais quitté l’esprit des jeunes de Ouakam, ils s’étaient toujours retenus de les revendiquer. Et, voyant que finalement l’Etat pouvait les désaffecter pour les donner aux champions d’Afrique, les jeunes sont revenus à la charge pour réclamer ces terres.