Décidément, il n’y a pas que la menace de la covid-19 qui sévit au Sénégal. Ce pays est le creuset, par excellence, des paradoxes: de l’incivisme et de la prostitution intellectuelle et morale. Et la déchéance est d’autant plus profonde qu’elle a fini par annihiler la zone de délimitation entre le bien et le mal, entre la politique au sens nombriliste et la citoyenneté.

Et pour cause, depuis que la décision de la reprise de l’école a été annoncée certains pseudo-animateurs de télévision qui sont au courant de tout sauf de leur atrophie intellectuelle ont voulu s’ériger en boucliers pour faire avorter le projet de réouverture des écoles. Prétextant être au service du plus grand nombre, ces messieurs dont les plus en verve n’ont malheureusement pas pu réussir le certificat d’études primaires se sont attelés, en vain, à travers une émission hebdomadaire, à insuffler l’adrénaline de la peur aux élèves et a leurs parents. Esprits pauvres et pleins d’ordures !

De guerre lasse ils ont passe le témoin à certains maires égoïstes et véreux pour qui l’instance n’est et ne peut servir que de tremplin pour des règlements de compte politiques. A quoi sert la manne financière allouée aux municipalités, fut-elle dérisoire ? La pandémie a aussi redonne tout son sens a la question. Et pour cause, pendant que la fibre patriotique est aiguisée partout au Sénégal pour la réussite de la reprise des enseignements-apprentissage, certains maires de communes semblent ramés à contre courant.

Depuis quelque temps la sortie d’autorités municipales est devenue récurrente. A défaut de dénigrer la décision prise par l’Etat de rouvrir les écoles, ces dits maires fustigent l’insuffisance de la dotation du matériel destiné aux mesures barrières. Une dotation à titre symbolique, juste pour indiquer la voie. Mais cette carence est vite brandie comme l’argument de taille contre l’ouverture des classes. Et là ou le bats blesse c’est que bon nombre de ces maires se réclament de l’opposition. Un statut qui, peut être, leur offre la latitude d’adopter une attitude laxiste dans cette guerre engagée par tout un peuple.

Pourtant, à bien y regarder, il est clair que ce sont bien les enfants des classes sociales défavorisées qui gagneraient plus à ce que la reprise soit un succès. De ce point de vue on comprend mal que des maires qui se définissent par leur promptitude à être au chevet des administrés se démarquent de toute tentative d’assister les écoles de leur localité pour une bonne reprise des enseignements. Qui plus est, ces mêmes maires ont récemment rivalisé d’ardeur, sous les projecteurs des cameras de télévisons, dans la distribution de vivres tous azimuts, pour des coûts beaucoup plus exorbitants, à une centaine de clientèle politique.

Que représentent alors les masques, gels antiseptiques et autres articles par rapport aux efforts monstres qu’ils ont déployés pour assister les ménages? En vérité la seule psychose de voir la pandémie s’accentuer dans les écoles ne saurait être une raison valable pour justifier le comportement de ces autorités municipales. Est-ce un discrédit de l’école elle-même ou plutôt le désir déraisonnable et mesquin de faire échouer le projet de la reprise des cours pour faire porter, plus tard, la responsabilité d’une année blanche à un adversaire

politique ?

El Bachir THIAM