Propagation du virus: L’amer fruit de la Stigmatisation !

Jusque-là nous avions cru que la liste des tares mises à nu par le virus était déjà exhaustive à la suite de la débandade autour de la distribution des vivres qui laisse apparaître en filigrane l’échec flagrant des régimes politiques qui se sont succédé depuis plus d’un demi siècle et qui ne se sont jamais préoccupés, à vrai dire, des aspirations du peuple. Voila que la pandémie a révélé au grand jour que la pauvreté a atteint des proportions insoupçonnables au Sénégal.

Que dire du plateau médical ? Il est en lambeau et c’est parce qu’aucun gouvernement n’en a fait une priorité. Et puisque le ridicule ne tue point, chez nous, pour la première fois que les véhicules de transports en commun ont été astreints à se contenter du nombre de places assises, c’est la grogne partout. Une grogne qui enseigne que nos concitoyens n’ont jamais voyagé dans la décence. Être parqués comme des boites de sardines avec des risques de contamination de toutes sortes : c’était ça la norme !

Mais retenons seulement ici que la dangereuse imperméabilité de nos frontières, les plus poreuses de toute la sous région, s’était invitée à la première heure avec son cortège de cas importés du virus. Il s’en est suivi une stigmatisation inédite à l’endroit de Touba, la seconde ville démographique du Sénégal. Démographique ? Oui, c’est bien la contrée

qui abrite le plus grand nombre de populations après Dakar. Quoi de plus naturel alors qu’elle soit la destination de bon nombre de voyageurs à la descente de l’avion ? A défaut de la fermeture des aéroports, une mise en quarantaine systématique s’imposait. Pourquoi elle n’a pas été faite ?

Par ailleurs, il était connu que la première caractéristique du virus a été perçue dans sa nature démocratique en ce qu’il ne distingue point l’icône de l’inconnu, le nanti du démuni, le maitre de l’esclave : la stigmatisation a été donc exclu par la nature même du virus. Malgré cela, elle s’est invitée, sous nos cieux. A quelle fin ? Nous ne saurions le dire. Mais le constat est qu’une bonne frange de la communauté visée, tétanisée par cette stigmatisation brusque et radicale relayée, à cœur joie, par une certaine presse, a vite relégué la maladie dans l’ordre de l’imaginaire. En vérité, le plus stupide des sénégalais a été en mesure de saisir qu’il y’a eu trop de zèle dans cette campagne de dénigrement sur fonds d’insanités et de calomnies de toutes sortes à l’ endroit d’une communauté jusque là érigée en modèle de droiture, virtuose du progrès, de l’ordre et de la discipline.

La volte-face n’a point tardé à se faire ! Dans ce contexte particulier d’incertitudes ou la science, bouclier par excellence de l’humain, s’est confondue en balbutiements, la religion s’est hâtée à reconquérir son blason d’or enseveli depuis par les décombres de la rationalité triomphante. Sauf que, chez nous, et pour les raisons déjà évoquées on a eu droit à un fanatisme bien assaisonné. Oui ! Le fanatisme a bien été de la partie. Mais pour

cette fois ce fanatisme n’est ni synonyme d’obscurantisme encore moins de l’ignorance. C’est un «fanatisme volontaire », magnifié à dessein comme une réponse à la stigmatisation de trop.

Ce serait perdre du temps que de s’attarder à des analyses scientifico-sociologiques sur la ou les causes de la propagation de la pandémie. En vérité, la violation des franchises régionales par certains transporteurs, l’évasion de patients confinés des centres d’accueil et, entre autres, la désobéissance civile remarquable dont les jeunes gens ont fait preuve dans les rues en pleine couvre-feu trouvent leur origine dans cette stigmatisation. Les récentes échauffourées aux portes des cimetières illustrent à souhait que la plus grande entorse commise dans la gestion de cette crise a été « la stigmatisation ».

Enfin l’actualité quotidienne vient de porter à notre connaissance que la stigmatisation vient de jeter son dévolu sur les soldats de l’ignorance convoyés sur toute l’étendue du territoire : « Venez enseigner à nos enfants mais ne les contaminez pas…et nous vous regarderons comme des porteurs du virus »

El Bachir Thiam