L’alerte des bailleurs de Fonds sur la tension politique au Sénégal….

«Le contexte est particulier et ces développements pourraient impacter la mise en œuvre effective des priorités économiques et sociales du gouvernement», a alerté Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal. Il s’exprimait lors de la rencontre entre les partenaires techniques et financiers du pays avec le chef du gouvernement, Amadou Bâ.

Dans ses propos, rapportés par Libération, M. Pisani a déclaré qu’il est aujourd’hui essentiel de renouer le fil du Dialogue : «Il nous paraît essentiel de veiller à maintenir un climat apaisé, propice au dialogue et à une participation politique pacifique et inclusive, qui soit à même de préserver les fondements de la stabilité et de la démocratie au Sénégal.»