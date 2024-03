Le Tchad et l’Eswatini brillent aux éliminatoires de la CAN 2025

La route vers la Coupe d’Afrique des Nations 2025 se dessine avec la conclusion du tour préliminaire ce mardi. Le Tchad confirme son ascension avec une victoire remarquable qui scelle sa qualification pour la phase de groupes. Malgré un but concédé juste avant la pause, les Sao ont renversé la situation grâce à deux réalisations en seconde période, se propulsant vers le prochain tour.

L’Eswatini et le Libéria se sont également joints au contingent qualifié sans avoir eu à puiser dans leurs réserves. Les Sihlangu Semnikati ont su capitaliser sur leur avance initiale pour résister à la Somalie, concluant la double confrontation par un match nul. De même, le Libéria persiste après un match retour sans but, tandis que le Soudan du Sud bénéficie de son but à l’extérieur pour valider son ticket.

Avec ces résultats, ces nations attendent maintenant impatiemment le tirage au sort des éliminatoires de la CAN. La Confédération Africaine de Football (CAF) annoncera bientôt la date de cet événement crucial, rassemblant les équipes exemptées de ce premier tour dans la bataille pour une place à la phase finale.