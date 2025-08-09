Visite officielle en Turquie : Ousmane Sonko rencontre la Turk Eximbank pour financer des projets au Sénégal

Au troisième jour de sa visite officielle en Turquie, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a rencontré les dirigeants de la Turk Eximbank. L’entretien a porté sur les possibilités de financement de projets structurants au Sénégal, sans pour autant alourdir la dette publique.

Selon le quotidien Le Soleil, les responsables de la banque turque ont exprimé leur volonté d’investir directement dans des projets économiques et d’infrastructures au Sénégal, dans le cadre de partenariats avantageux pour les deux parties.

En marge de ses activités économiques et diplomatiques, M. Sonko a également participé à la prière du vendredi à la grande mosquée de Çamlıca, à Istanbul, aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette étape symbolique témoigne de la dimension à la fois économique, politique et culturelle de cette visite.

Ce déplacement du Premier ministre s’inscrit dans une stratégie de diversification des partenariats internationaux du Sénégal, avec un accent particulier sur le financement innovant et la coopération Sud-Sud.