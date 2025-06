Tabaski : des imams sénégalais rejettent une action de l’ambassade d’Israël

L’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal basée à Djidah Thiaroye Kaw a formellement dénoncé, dans une déclaration rendue publique ce mercredi, toute implication dans l’opération de distribution de moutons de Tabaski organisée par l’ambassade d’Israël à Dakar.

Dans un communiqué signé par son président, l’imam Yahya Djibril Niang, et son vice-président, l’imam Abdoulaye Gningue, l’association affirme n’être liée « ni de près ni de loin » à cette initiative. Elle réagit à la diffusion d’une vidéo montrant l’actuel président de l’association nationale des imames et oulémas du Sénégal aux côtés de l’ambassadeur israélien lors de la remise des moutons.

L’association juge cette image particulièrement préjudiciable, dénonçant un acte de communication visant à « redorer le blason d’un État criminel sur le dos des pauvres et des nécessiteux ». Elle invoque notamment le contexte du conflit à Gaza, qualifiant Israël « d’État agresseur » et évoquant un « génocide perpétré au vu et au su de toute la communauté internationale ».

La structure demande aux médias et au public de relayer sa position, afin de lever toute équivoque sur son implication dans cette action qu’elle qualifie de « mascarade ».