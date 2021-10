Les agissements du marabout de Ousmane Sonko ne sont pas du goût des autorités religieuses de Touba. A en croire LeQuotidien, Serigne Abdou Mbacké est accusé de se présenter comme le trait d’union entre le leader de Pastef et le Khalife général des mourides et d’être un témoin oculaire des événements de février et mars derniers liés à l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko.

Les agissements actuels de Serigne Abdou Mbacké de Darou Mousty, présenté comme étant le marabout du leader de Pastef, Ousmane Sonko, n’ont pas l’air de plaire à Touba. Le modus operandi du marabout de Sonko, d’après les sources du journal LeQuotidien, est qu’il “se présente comme un témoin oculaire des évènements de février-mars”, à savoir l’affaire Adji Sarr, qui avait suscité des émeutes qui s’étaient soldées par beaucoup de morts et le saccage de nombreux biens appartenant à autrui dont les magasins Auchan surtout.

Serigne Abdou Mbacké “se définit (aussi) comme celui qui était le trait d’union entre Serigne Mountakha, khalife général des mourides et Ousmane Sonko”, poursuit-on. Ce qui a fini de mettre en ébullition la capitale du mouridisme, surtout au niveau de l’entourage du Khalife général des mourides, dont la médiation a beaucoup contribué à apaiser la tension lors des évènements violents de février-mars.

D’après , les sources du journal, Serigne Cheikh Abdou Mbacké, qui est actuellement en train de faire la navette entre la France, l’Italie et l’Espagne, a un agenda clair : “Rencontrer les dahiras mourides et organiser des séances d’échanges téléphoniques entre les talibés et Ousmane Sonko. A la fin des sessions, il se retire avec quelques leaders des dahiras et leur passe au téléphone Sonko. Le laïus de ce dernier est de leur dire que lui est un mouride qui a connu Serigne Touba dans le tard. Il a même essayé de faire entrer dans la tête des gens que Touba le soutient”, relatent les informateurs.

D’après toujours ces derniers, “le discours de Sonko a été de dire aux membres des dahiras de tout faire pour peser sur les prochaines élections locales en attendant 2024, année où il va remporter les élections et faire de Touba la vraie cité qu’elle doit devenir”. Le journal indique que le marabout du leader de Pastef, qui était en Italie près de Rome et doit se rendre à Genova, “fait croire que le Président Macky Sall est contre les mourides”.