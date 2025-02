Succession de Moustapha Niasse à l’AFP : Voici les deux potentiels concurrents

Moustapha Niasse va céder son fauteuil lors du Congrès de l’Alliance des forces de progrès (Afp) prévu le 12 avril prochain. L’Observateur fait des révélations sur les tractations autour de la succession du fondateur du parti en 1999. «L’option fondamentale, c’est de rajeunir la direction du parti», fixe Alioune Badara Ndiouck, porte-parole de la formation politique.

Dans ce sillage, souligne le progressiste, interrogé par le journal du Groupe futurs médias, «l’Afp va privilégier la carte du dialogue pour un consensus fort».

«Pour la direction du parti, on ne va pas voter parce que cela peut créer des frustrations. On fera tout pour que d’ici le congrès, on puisse trouver ce consensus qui fera l’objet d’une validation définitive par le secrétariat exécutif politique», a-t-il ajouté.

L’Observateur croit savoir d’ores et déjà que la succession de Niasse se jouera entre deux responsables : Mbaye Dione et Pape Sagna Mbaye.

«Mbaye Dione est en odeur de sainteté avec tous les responsables des régions et des départements, des périphéries et même de la diaspora. Pape Sagna Mbaye, aussi, peut être intéressé. Dans tous les cas, les discussions se poursuivent afin d’arriver à un consensus fort», confirme Ndiouck.