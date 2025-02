Palais de la république: Khaby Lame reçu en audience par le président Diomaye

Le tiktokeur sénégalo-italien de renommée mondiale, Khaby Lame, a été nommé, ce vendredi à Dakar, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, à l’issue de quatre jours de visite au Sénégal. À cet effet, il a été reçu par le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye, cet après-midi.

Accompagné des directeurs des bureaux pays et régional de l’UNICEF, Khaby Lame a exprimé sa volonté de défendre les droits des enfants et de promouvoir leur éducation ainsi que leur bien-être.

À 24 ans, Khaby Lame est devenu n°1 mondial de l’application TikTok, avec 162,8 millions d’abonnés. Le président Faye l’a remercié et félicité pour son action exemplaire et son attachement profond à sa terre natale le Sénégal. Ce faisant, le chef de l’État a rappelé que soutenir les enfants, c’est investir dans l’avenir du pays. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à renforcer les initiatives en faveur de la protection et du développement de tous les enfants, où qu’ils se trouvent au Sénégal.