Statut spécial pour Dakar: Wade prêt à sortir dans la rue

Le Sénégal risque de replonger dans le chaos. Me Abdoulaye Wade ne gobe pas du tout la proposition d’accorder à Dakar «un statut spécial» avec, comme finalité, d’accorder au Président de la République la latitude de nommer son maire par décret.

Le pape du Sopi, qui recevait en audience Me Abdoulaye Tine de l’Union sociale libérale (Usl), à son domicile sis sur la Corniche Ouest, a annoncé son intention de mener «une véritable guerre» au régime Apr.

«Je suis prêt à descendre dans la rue pour combattre ce projet, quitte à y laisser ma vie. Ce projet ne passera pas. Macky passera sur nos cadavres pour faire de Dakar un statut spécial», a menacé Me Wade dans Rewmi Quotidien.