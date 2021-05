Deschamps: “L’étape importante, c’est le fait qu’on puisse se voir et discuter. J’ai pris le temps de réfléchir, d’analyser ce qu’on s’est dit. Cela s’est fait il y a un bon moment quand même (…) Comment cela s’est fait ? On prend contact, on fixe un rendez-vous et on se voit ! À partir du moment où le besoin était réciproque, ça s’est fait. Sans cette étape, ça n’aurait pas été possible. Lui comme moi, malgré tout ce qu’on a pu écrire, on se connaît très bien, et je n’ai jamais dit de mal de lui sur le plan humain. Au départ, il y avait une relation de confiance. On ne va pas revenir sur ce qu’il s’est passé, les choses de la vie font qu’à un moment, c’est arrivé, c’est factuel.”