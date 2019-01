Souvenir Touba : Il y a 1 an jour pour jour que Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké est rappelé à Dieu

09 janvier 2018, 09 janvier 2019, voilà un an, ce mercredi, que Serigne Cheikh Sidy Moctar Mbacké( 1924-2018), Khalife Général des Mourides, a rejoint le Seigneur. Après 7 ans 7 mois et 7 jours passés au Khalifat de son grand-père Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou, Fondateur du Mouridisme, le successeur d’El hadji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou, fut ravi à notre affection.

Pur homme de Dieu, le fils de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Khadimou Rassoul a su marquer, sauvegarder et enrichir l’immense héritage de Bamba. Le rajout de deux(2) autres minarets à la Grande Mosquée de Touba, le début et la presque finalisation des travaux de la Grande Mosquée, «Massalikoul Jinaan» de Dakar où il a contribué à hauteur de plus de 14 milliards et bien d’autres chantiers de la Mouridya, portent son empreinte.

Il fut aussi un artisan zélé du dialogue inter-religieux et inter-confrérique. Le Sage de «Gouy-Mbind» était un amoureux du Prophète Muhamed (S.A.W). Depuis plus d’une trentaine d’années (années 90 à 2018), il a eu à amener, chaque an, beaucoup de personnes aux Lieux Saints de l’Islam pour accomplir le 5ème pilier de la foi islamique, le «Hadj».

Pour ce jour qui marque l’anniversaire de son rappel à Dieu, des prières sont dites et des séances de lecture du Saint Coran organisées à Touba et à Keur Nganda.

Il faut ajouter également que pour rendre hommage à ce Soldat infatigable de l’Islam, une grande journée «Sant» à lui dédier est prévue le 25 Janvier 2019 à Touba Kanène (Arrondissement de Koki, Louga). Elle sera initiée par un de ses petits-fils, en l’occurrence, Serigne Ahmadou Mbacké Ibn Serigne Moustapha Abdoul Aziz Bara Khadimou Rassoul.