Le Pape Léon XIV a lancé un appel à la communauté internationale mercredi pour une réponse coordonnée à la crise humanitaire au Soudan. Selon l’agence Anadolu, le souverain pontife a exhorté à la mise en place de couloirs humanitaires face à la famine et aux violences qui ravagent le pays. Il a également plaidé pour un dialogue « sérieux, sincère et inclusif » entre les parties en conflit afin de restaurer la paix et la dignité au peuple soudanais.
Le Pape a notamment évoqué le récent glissement de terrain qui a dévasté le village de Tarasin, dans l’État du Darfour, causant plus de 1 000 morts selon le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A). Ce drame s’ajoute à un contexte déjà marqué par de violents combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF) depuis avril 2023.