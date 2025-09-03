Le Pape Léon XIV a lancé un appel à la communauté internationale mercredi pour une réponse coordonnée à la crise humanitaire au Soudan. Selon l’agence Anadolu, le souverain pontife a exhorté à la mise en place de couloirs humanitaires face à la famine et aux violences qui ravagent le pays. Il a également plaidé pour un dialogue « sérieux, sincère et inclusif » entre les parties en conflit afin de restaurer la paix et la dignité au peuple soudanais.

Le Pape a notamment évoqué le récent glissement de terrain qui a dévasté le village de Tarasin, dans l’État du Darfour, causant plus de 1 000 morts selon le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A). Ce drame s’ajoute à un contexte déjà marqué par de violents combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF) depuis avril 2023.

Ces affrontements ont déjà fait plus de 20 000 morts et 14 millions de déplacés selon les chiffres de l’ONU et des autorités locales, tandis que des études universitaires américaines avancent un bilan bien plus lourd, avoisinant les 130 000 victimes. Le glissement de terrain, provoqué par de fortes pluies, a touché un village situé dans une zone contrôlée par le SLM/A, un mouvement politico-militaire opérant dans des parties du Darfour également sous le contrôle des RSF.