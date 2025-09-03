Dans la nuit du 31 août, S. Jean… N’G, directeur administratif et financier de Sécuriport, a été victime d’un cambriolage à la Cité Sipres 2 (Dakar). Des individus ont fait effraction à son domicile et ont emporté, entre autres, un téléphone iPhone 15 et la somme de 1,5 million de FCFA.

Fort de ses compétences professionnelles, S. J. M. a déployé, dès le lendemain, ses propres moyens pour retrouver ses biens. Grâce à la géolocalisation de son téléphone portable, il a localisé le voleur devant un atelier de mécanique à Pikine. Se passant de la police, il a effectué une descente sur les lieux, accompagné de quelques amis, et a pu récupérer son iPhone 15 ainsi qu’un million de francs CFA des mains d’Abdoulaye D., un marchand ambulant.

Selon L’Observateur de ce mercredi 3 septembre, le suspect a ensuite été arrêté et conduit à son domicile, à Fass Mbao, pour une perquisition menée par les éléments du commissariat de Pikine. Sur place, les limiers ont découvert une vingtaine de téléphones, une tablette, trois ordinateurs portables ainsi qu’un véhicule de type Ford Fusion. Le mis en cause a été placé en garde à vue, le temps de reconstituer la chaîne du vol et de vérifier s’il n’opérait pas au sein d’un réseau plus vaste.